رياضة | البدري يطلب تقديم معسكر الفراعنة وخوضه بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يطلب تقديم معسكر الفراعنة وخوضه بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إدارة الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، بتقديم معسكر الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ البدري، مسؤولو الجبلاية برغبة الجهاز الفني بإقامة المعسكر، في الأول من شهر نوفمبر واستغلال فترة توقف الدوري، قبل بداية التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

"البدري يعقد جلسة مع معاونية لمناقشة برنامج المرحلة المقبلة"

وعقد البدري جلسة خاصة مع محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، خلال الساعات الماضية لوضع تصور شكل فترة الإعداد لبداية التصفيات الإفريقية.

ويرغب البدري في تجهيز اللاعبين لتفادى أزمة فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى.

"الجبلاية تعلن تأجيل الدوري"

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وأعلن مسؤولو الجبلاية، عن تأجيل مسابقة الدورى المصري بسبب استضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم كل من "غانا ومالي والكاميرون".

"البدري يطلب إقامة المعسكر في القاهرة"

وأكد البدري، على رغبته في خوض المعسكر في القاهرة، وخوض مباراة ودية قبل بداية مشوار التصفيات الإفريقية.

"المنتخب الوطني يبدأ مشواره أمام كينيا"

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل، ثم جزر القمر في 18 من الشهر نفسه، في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.