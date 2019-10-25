رياضة | خاص.. موقف محمد صلاح من شارة قيادة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. موقف محمد صلاح من شارة قيادة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت خلال الفترة الأخيرة، أزمة شارة قائد منتخب مصر بعدما تحدث مسؤولي اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى وحسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر حول التفكير في إعطاء شارة قيادة الفراعنة لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح خلال الفترة القادمة.

أحمذ فتحي يرفض التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر

رفض أحمد فتحي قائد منتخب مصر والذي يلعب دولياً منذ عام 2002 ذلك المقترح بشكل قاطع ورفض التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر، مؤكداً انه خاض الكثير من المصاعب حتي ينال ذلك الشرف وهو قيادة مصر، وهدد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر بعدم الإنضمام للفراعنة مستقبلاً في حال سحب الشارة منه.

نادر شوقي يؤكد تم طلب شارة القيادة من أحمد فتحي

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وأكد وكيل أعمال قائد مصر "نادر شوقي" في تصريحات تليفزيونية، أن بالفعل تم طلب شارة قيادة منتخب مصر من أحمد فتحي وإعطائها لمحمد صلاح ، وهو ما تم رفضه بشكل نهائي من أحمد فتحي .

وأضاف نادر شوقي، قائلاً :" علاقة أحمد فتحي مع محمد صلاح جيدة للغاية ولكن أعتقد أن صلاح سيرفض ذلك، خاصة أن أحمد فتحي تعجب جداً من ذلك الطلب.

موقف محمد صلاح من شارة قيادة منتخب مصر

وعلم" الخليج 365 الرياضي "من مصدر، أن محمد صلاح لم يطلب شارة قيادة منتخب مصر، ولكن بالفعل عرضت عليه شارة قيادة منتخب مصر، خلال الفترة القادمة.

وسيحسم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري ومدير المنتخب محمد بركات أمر شارة قائد الفراعنة حلال المعسكر القادم في نوفمبر حيث يستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.