رياضة | تقرير انجليزي يوضح سبب عدم تغيير صلاح امام جينك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير انجليزي يوضح سبب عدم تغيير صلاح امام جينك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ليفربول ايكو التابعة لنادي ليفربول الإنجليزي تقريرا مطولا للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق حول عدم تغيره أمام جينك في دروي أبطال أوروبا والتهديد الذي قد يشكله علي توتنهام في المباراة المقبلة بالبريميرليج.

معاناة محمد صلاح أمام جينك البلجيكي.

وقالت الصحيفة الإنجليزي:"‏عانى صلاح في بعض الأحيان في مباراة جينك ولكنه سرعان ما استفاق بالشوط الثاني ليتألق، أي شخص من توتنهام هوتسبر تابع مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا سيبحث عن بعض المؤشرات قبل مباراة الاحد وقد يجد إشارة سيئة بالنسبة لهم، ‏حتى آخر 20 دقيقة وخلال فترة طويلة من الفوز المريح في نهاية المطاف على جينك ، كان هناك لاعب واحد بصراحة تامة كان يعاني من كابوس وهو صلاح".

Advertisements

محمد صلاح يجد نفسه في الدقائق الأخيرة أمام جينك.

وأكملت الصحيفة:" ‏ثم عندما بدأ ليفربول بالتقدم كان هو كذلك، حيث وضع تمريرة لماني ليحرز الثالث في الدقيقة 77 وهو اول اسيست لساديو هذا الموسم ‏لقد كان هدف كلاسيكي من صلاح وكانت علامة على أنه ربما بعد أن شعر بآثار اصابته بالكاحل التي أجبرته على تفويت مباراة الأحد الماضي في مانشستر يونايتد يجد صلاح الشباك مرة أخرى"

عودة محمد صلاح للدورى الإنجليزي الممتاز.

واردفت الصحيفة حول عودة صلاح للبريميرليج بعد الغياب أمام مانشستر يونايتد للإصابة:" اللاعب أصبح جاهزا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي بعد الغياب أمام مانشستر للإصابة، ‏لقد سجل صلاح امام 31 فريقًا مختلفًا بجميع المسابقات، ولم يسجل أكثر من على توتنهام 4 اهداف سوى ضد واتفورد وبورنموث وساوثهامبتون وأرسنال، ‏حتى في حالة عدم تسجيله أمام توتنهام فقد كان له تأثير ، ليس أقله عندما تم توجيه كرته الرأسية إلى هدف اكمله الديرفيلد في مرماه في اخر زيارة لتوتنهام لملعب أنفيلد في مارس الماضي وضعت الفريق في منافسه مع المان سيتي حتي النهاية".