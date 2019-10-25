رياضة | نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل للإحتراف الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحسم مصيره خلال الساعات المقبلة، سواء بالإستمرار أو رحيله للإحتراف الخارجي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي، سواء بالانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر، "رمضان صبحي، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بالرغبة في العودة مجددا للبريميرليج، إلا أنه في النهاية ترك ملف رحيله لإدارة النادي".

وأضاف المصدر، "اللاعب لايوجد لديه أدنى مشكلة في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، ولكنه يرى أن فرصة عودته للدوري الإنجليزي كبيرة، في ظل ما يمتلكه من عروض في الوقت الحالي".

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واختتم المصدر، "سيد عبدالحفيظ، أكد للاعب أهمية وجوده داخل القلعة الحمراء، وأنه أصبح من العناصر الأساسية لدى المدير الفني، وأن النادي في طريقه لإنهاء الصفقة بصفة نهائية من هيدرسفيلد، خلال الساعات المقبلة".

ودخل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في مفاوضات مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء عقد اللاعب بصفة نهائية حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، أن الأحمر له أولوية التعاقد مع اللاعب بعد إنتهاء إعارته".

وعاد رمضان صبحي، لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية، قبل أن يتم تجديدها لمدة سنة الصيف الماضي".