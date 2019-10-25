رياضة | اكتمال عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في اكمال عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام .

وجاء هدف الزمالك الذي قاده إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن طريق المهاجم الشاب مصطفى محمد، ليكرر زياته لشباك الفريق السنغالي.

وكان مصطفى محمد قد تمكن من التسجيل للزمالك ضد جينيراسيون فوت، خلال مباراة الزمالك، والتي حسمها الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

ليتم الانتهاء من مباراة الأزمة واكمال عقد المتأهلين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي تكوين المجموعات الأربعة :-

المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا :

مازيمبي الكنغولي، الزمالك المصري، أول أغسطس الأنجولي، زيسكو يونايتد الزامبي .

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المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا :-

الأهلي المصري، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي

المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا :-

الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري، بيترو أتلتيكو.

المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا :-

الترجي التونسي، الرجاء البيضاوي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الأنجولي.