رياضة | رضا عبد العال عن ميتشو: مدرب فاشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال عن ميتشو: مدرب فاشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، الصربي ميتشو المدير الفني للفريق رغم الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بالأمس في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وحمل عبد العال في تصريحات عبر قناته على اليوتيوب، ميتشو مسئولية مستوى الفريق الضعيف مطالبًا مجلس الإدارة بضرورة إتخاذ موقف حاسم مع المدرب بسبب كثرة أخطائه.



وأشار إلى أن الفريق أدائه في لقاء الأمس أمام جينيراسيون كان سيء خاصة في الشوط الثاني ولم تكن هناك جملة فنية واضحة من جانب المدرب.



وتابع "نفسي أعرف ماذا يقول ميتشو للاعبين قبل المباريات وما هي الخطة التي يلعب بها من الأساس، الزمالك في الشوط الثاني بالأمس لم يحصل فريق شركات".

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وأضاف "عبدالله جمعة بيضحك على جمهور الزمالك وأنا كنت أؤيد عدم ضمه للمنتخب الوطني مع أجيري وكان قراره صحيح، ومستواه في تراجع ولم يقدم أي إضافة في الجبهة اليسرى منذ بداية الموسم الجاري سواء في الأدوار الدفاعية أو الهجومية".



وواصل "أنصح حمدي النقاز ومحمد أوناجم بالهروب وإحنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا".

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد بشد في لقاء الأمس ترجع إلى كثرة سهره مطالبًا إياه بالإلتزام، في الوقت الذي أكد أن محمد عواد هو نجم اللقاء في مواجهة جينيراسيون فوت موجهًا اللوم لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني السابق لعدم ضمه طوال الفترات الماضية.



وعن خالد بوطيب علق "تعب في الفترة التي شارك فيها بالأمس!!" ويرى أن المدرب يشركه في مركز غير مركزه من الأساس بعدما لعب كديفندر في مواجهة الأمس رغم وجود محمد عبد السلام على دكة البدلاء وهو ما اعتبره لغز يتحمله المدير الفني الذي يجب أن يوظف كل لاعب في مركزه الذي يشارك فيه من الأساس.



وأشار إلى أن الميزة الوحيدة لأوباما في لقاء الأمس هو الهدف الذي صنع لصالح مصطفى محمد وبإستثناء ذلك لم يكن له وجود أو دور داخل الفريق ولم يقدم أي إضافة.

