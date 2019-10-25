رياضة | أرقام قياسية بالجملة لنجم الزمالك ضد جينيراسيون فوت

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استطاع نجم الزمالك أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفريق، وذلك بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي .

سجل مصطفي محمد نجم الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي، هدف المباراة الوحيد، والذي منح من خلاله أنباء ميت عقبة بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وبهدف نجم الزمالك ضد جينيراسيون، استطاع مصطفي محمد أن يحقق العديد من الأرقام القياسية في تاريخ القلعة البيضاء، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ نادي الزمالك يسجل في 4 مباريات إفريقية على التوالي .

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كان مصطفى محمد نجح فى التسجيل فى شباك فريق ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا، كما تمكن من التسجيل فى إياب دور الـ64 أمام ذات الفريق، هذا بالإضافة إلى إحرازه هدفا فى مرمى جينيراسيون فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا بالسنغال.

ويعد هدف نجم الزمالك ضد جينيراسيون، رقم 200 في تاريخ الفارس الأبيض خلال البطولات الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره .

وكانت الخسارة قد حلت بنادي الزمالك ضد جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف، في مباراة ذهاب دور الـ32، قبل أن يتمكن من الفوز بهدف دون مقابل، لينجح في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الاستفادة من قاعدة الأهداف خارج الأرض .