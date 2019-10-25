رياضة | تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي بإطلاق تصريح ناري جديد ضد الدوري الأمريكي الممتاز.

تصريح إبراهيموفيتش ضد الدوري الأمريكي

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "‏ما زال لديّ عقد مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي لمدة شهرين، إذا بقيت فسيكون ذلك جيدًا لدوري الأمريكي لأن العالم بأسره سوف ينظر إليه، أما إذا رحلت فلن يتذكره أحد".

وجاء هذا التصريح من زلاتان عقب مباراة فريقه اليوم الجمعة ضد نادي لوس أنجلوس اف سي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة الدور نصف النهائي بالدوري الأمريكي وتعرض فريقه للهزيمة.

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رحيل إبراهيموفيتش عن الدوري الأمريكي

ومن الممكن أن تكون هذه هي المباراة الأخيرة لزلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية أنه قرر الرحيل والعودة إلى أوروبا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زلاتان قد ينضم إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وبالتحديد إلى نادي نابولي.

مشاركات إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي هذا الموسم

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مع نادي لوس أنجلوس خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الأمريكي الممتاز وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.