رياضة | مرتضى منصور يتمسك بعدم تغيير مركز بن شرقي وبوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتمسك بعدم تغيير مركز بن شرقي وبوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحجز الفريق بطاقة العبور لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا بعد تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من منافسات البطولة الافريقية.
وأكد مرتضى أن أشرف بن شرقي أجاد عندما شارك في المركز رقم 10 مع الفريق مطالبًا ببقائه فيه بشكل مستمر وعدم توظيفه في أي مكان آخر بإعتبار أنه الأنسب له.
كما أوضح أن المغربي خالد بوطيب هو الأخر يجب مشاركته كمهاجم صريح فقط دون توظيفه في أي مكان آخر حتى يحقق الفريق أكبر استفادة منه.
وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض غير راض عن أداء الفريق الفترة الماضية.
وقال أمير إن ميتشو غير راض على اداء الفريق رغم الفوز على المقاولون وكذلك على جينيراسيون.
أضاف:"فترة التوقف فرصة لنا لتصحيح الأخطاء الفترة الحالية كنا نستهدف التأهل وتخطي عقبة جينيراسيون وهذا ما فعلناه".
اختتم: "معسكر الزمالك في الأغلب سيكون في القاهرة نسعى لاستغلال تلك الفترة على أكمل وجه".
ودافع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن أداء لاعبي فريقه خلال مواجهة جينيراسيون أمس في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم: "مبروك للجميع التأهل، ومندهش من الانتقادات، هل سيفيد الأداء إذا تعادلنا 1-1، هدفنا كان التأهل، البطولة لم تكن للذي يقدم أداء أفضل التاريخ سيذكر النتيجة فقط".
اختتم: "الزمالك واجه ظروفا صعبة للغاية من مباراة المقاولون وإصابة عواد، كل ذلك الجميع تغلب على تلك الظروف وكل اللاعبين كانوا رجالا وحصدنا بطاقة التأهل".