رياضة | مرتضى منصور يتمسك بعدم تغيير مركز بن شرقي وبوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يتمسك بعدم تغيير مركز بن شرقي وبوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أهمية توظيف المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه خالد بوطيب في مركزيهما وعدم وضعهما في أماكن أخرى داخل المستطيل الأخضر.



وحجز الفريق بطاقة العبور لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا بعد تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف في إياب دور الـ32 من منافسات البطولة الافريقية.



وأكد مرتضى أن أشرف بن شرقي أجاد عندما شارك في المركز رقم 10 مع الفريق مطالبًا ببقائه فيه بشكل مستمر وعدم توظيفه في أي مكان آخر بإعتبار أنه الأنسب له.



كما أوضح أن المغربي خالد بوطيب هو الأخر يجب مشاركته كمهاجم صريح فقط دون توظيفه في أي مكان آخر حتى يحقق الفريق أكبر استفادة منه.

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وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض غير راض عن أداء الفريق الفترة الماضية.



وقال أمير إن ميتشو غير راض على اداء الفريق رغم الفوز على المقاولون وكذلك على جينيراسيون.

أضاف:"فترة التوقف فرصة لنا لتصحيح الأخطاء الفترة الحالية كنا نستهدف التأهل وتخطي عقبة جينيراسيون وهذا ما فعلناه".