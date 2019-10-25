رياضة | محمود عبد العزيز يسافر إلى ألمانيا الأحد المقبل

حدد مسئولو نادي الزمالك موعد سفر محمود عبد العزيز لاعب الوسط إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي بسبب الإصابة التي تعرض لها مع الفريق.



وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا يوم الأحد المقبل للخضوع للعملية الجراحية.



وتعرض زيزو للإصابة في لقاء الزمالك والمقاصة ببطولة الدوري وخرج مصابًا في الشوط الثاني ولم يتمكن إكمال اللقاء لنهايته.



ومن المقرر ان يرافق محمد أسامة اللاعب في رحلته لألمانيا لإجراء العملية الجراحية.

ويعاني الزمالك من نقص في وسط الملعب بسبب الإصابة الطويلة لمحمد حسن هو الآخر وعدم تواجد سوى الثنائي طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي فقط.

وكان الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزما قد كشف عن حجم إصابة محمد عواد أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وتابع أسامة في تصريحات تليفزيونية "عواد تعرض لمزق في عضلات الرقبة بعد تعرضه للإصابة في رأسه وفضلنا إستبداله لانه لم يكن في كامل الوعي".

وأكمل "حمدي النقاز يعاني من جرح في شفته من الداخل والخارج والجرح كان كبير وأجرينا غرزتين من الداخل".

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وأضاف "مصطفى محمد عانى من شد في السمانة وهو إجهاد عضلي في نهاية الأمر والأمر لم يمنعه من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا".

وكان عصام مرعي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أكد أن هدف الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي كان التأهل وقد حقق الهدف رغم الظروف التي واجهت الفريق وادت إلى إعادة اللقاء.

وأضاف مرعي: “الزمالك واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وادي إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن في النهاية تأهل لدور المجموعات الإفريقي”.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا في إحراز هدف واهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية.

وأوضح مرعي أنه كان هناك تفكير في الدفع بمصطفى فتحي لتنشيط الناحية اليمنى ولكن جاءت مفاجأة اصابة محمد عواد فتم التراجع عن نزوله وتم الدفع بخالد بوطيب لتأمين خط الوسط.

ووصف مرعي الحارس محمد عواد بأنه كان نجم المباراة وقدم أداء مميزا.. مشددا على أن فترة توقف الدوري الممتاز ستكون فرصة جيده لتصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب بطل السنغال بعد الفوز عليه بهدف نظيف في لقاء الإياب بدور الـ 32 للبطولة.

