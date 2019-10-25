رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة التاسعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة التاسعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم اليوم الجمعة 25 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

وتلعب اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بين نادي هيلاس فيرونا ونادي ساسولو.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي غدا السبت 26 أكتوبر فيما تنتهي منافسات الجولة يوم الأحد القادم 27 أكتوبر.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي ليتشي غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق الجولة العاشرة

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة التاسعة كالآتي:

1- يوفنتوس: 22 نقطة

2- إنتر ميلان: 21 نقطة

3- أتالانتا: 17 نقطة

4- نابولي: 16 نقطة

5- كالياري: 14 نقطة

6- روما: 13 نقطة

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7- لاتسيو: 12 نقطة

8- بارما: 12 نقطة

9- فيورنتينا: 12 نقطة

10- تورينو: 10 نقاط

11- أودينيزي: 10 نقاط

12- ميلان: 10 نقاط

13- بولونيا: 9 نقاط

14- هيلاس فيرونا: 9 نقاط

15- بيرشا: 7 نقاط

16- ليتشي: 7 نقاط

17- ساسولو: 6 نقاط

18- سبال: 6 نقاط

19- جنوي: 5 نقاط

20- سامبدوريا: 4 نقاط