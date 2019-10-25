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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يوضح تطورات مصابي ليفربول قبل مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن وضع المصابين قبل مواجهة توتنهام، في البريميرليج، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.
موعد مباراة ليفربول المقبلة
ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.
وأكد كلوب عن جاهزية أندي روبرتسون، لمواجهة توتنهام، وغياب شاكيري مؤكدا انه لا يزال غائبًا، فهو يحتاج لوقت أطول للتعافي؛ بسبب عضلاته الكبيرة.
وتابع المدير الفني الألماني، ماتيب بخير، وأرنولد ليس مصاباً، من المفترض أن يكون جاهزًا لكني لست متأكدًا 100%.
ترتيب الريدز في البريميرليج
ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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