شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف على الحكم الصادر لصالحه ضد الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة النادي الأهلي إستئناف الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم المصري لمصلحة القلعة الحمراء ضد اتحاد كرة القدم، وتغريم الأخير 150 ألف جنيه ، تعويضا عما لحق بالنادي من إضرار نتيجة عدم التزام الاتحاد بمواعيد جدول الدوري المعلن عنه موسم 2018ــ2019، وكذا عدم حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وعدم مراعاة الفاصل الزمني بين المباريات لكل الأندية على حد سواء، عندما قام الأهلي بأداء مبارياته المؤجلة كل 72 ساعة، في حين لم يتم ضغط المباريات المؤجلة لبعض الأندية الأخرى على نفس النحو.

كان النادي الأهلي أقام الموسم الماضي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم المصري مطالبا بتصحيح المسار، وإصدار ما يوجب إلزام اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية وانتظام جدول المسابقة دون تأجيلات أو تعديلات غير مبررة.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مؤخراً، حكما بتغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي في القضية التي رفعها الأخير بسبب امتناع اتحاد الكرة عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقية من الدورى المصرى لكرة القدم للموسم الكروى 2018 / 2019 قبل 30 6 2019، وعدم إنهاء المسابقة في ذلك التوقيت ، حيث أوضح الحكم الذي أصدره مركز التسوية اليوم الخميس، أن مبلغ 150 ألف جنيه، يأتي كتعويض للنادي الأهلي عن كافة الأضرار المادية والأدبية لتي لحقت بالنادي الأهلي.