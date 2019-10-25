شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه الشمس وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يختتم منتخب الشباب معسكره يوم 29 أكتوبر الجاري بمواجهة نادي طنطا و دياً ، بعد خوض وديتين أمام أبو قير انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، ثم الفوز على إيروسبورت 2 / 1.
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