شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه الشمس وديا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض عصر الغد منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ودية أمام نادي الشمس على ملعب الأخير بعد اعتذار فريق إسكو عن المواجهة لارتباطهم بمباراة فى الدوري التمهيدي لكأس مصر.

ويضم منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين 24 لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

يختتم منتخب الشباب معسكره يوم 29 أكتوبر الجاري بمواجهة نادي طنطا و دياً ، بعد خوض وديتين أمام أبو قير انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، ثم الفوز على إيروسبورت 2 / 1.