شكرا لقرائتكم وائل جمعة: محمد صلاح على بعد 4 أهداف ليصبح الهداف التاريخي لليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز ببطولتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي هذا العام، كما حصل على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويتنافس محمد صلاح مع ستة لاعبين من صفوف ليفربول على الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" أبرزهم ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، كما ضمت قائمة المرشحين للجائزة أيضًا الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان جريزمان.
لم تتوقف إنجازات محمد صلاح عند هذا الحد، بعدما تم إختياره ضمن أفضل 100 لاعب في العالم بالقرن الـ 21 وفقاً صحيفة "الاندبندنت" الإنجليزية.
وتواجد محمد صلاح بجانب العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم بالقائمة مثل باستيان شفاينشتايجر وخوان رومان ريكيلمي، وهيرنان كريسبو، وليونيل ميسي الذي تصدر القائمة على كريستيانو رونالدو، كما تم إختيار محمد صلاح في التشكيلة المثالية لنادي ليفربول في أخر 10 سنوات، وذلك من جانب موقع "جول" العالمي.
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