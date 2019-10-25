شكرا لقرائتكم الآسيوي يُعاقب النصر وأهلي جدة والهلال.. ويوقف وليد عبدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، عدة قرارات وغرامات مالية ضد أندية النصر وأهلي جدة والهلال، وذلك بخصوص مشاركتهم في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وعاقبت الانضباط نادي النصر بدفع 6225 دولارا أميركيا، بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرضية الملعب بين شوطي مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي في أبوظبي ضمن ثمن النهائي.

وحول مباراة النصر أمام السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أعلنت اللجنة عن معاقبة النصر بدفع 52 ألف دولار أميركي، بسبب إلقاء جماهير النادي "مشاعل" قبل بداية المباراة وخلال مجرياتها، كما غرم النصر 2500 دولار أميركي لارتداء اللاعبين قمصانا تحمل هوية الشريك التجاري خلال جلسة الإحماء قبل بداية المباراة، بالإضافة إلى 750 دولارا أميركيا لعدم تأكد النصر من أن جميع تذاكر المباراة تتضمن ترقيم المقاعد.

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وشهدت مباراة الإياب بين الفريقين، عدة قرارات ضد نادي النصر، أبرزها إيقاف الحارس وليد عبدالله 5 مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بعد طرده من اللقاء مع دفع غرامة قدرها 5 آلاف دولار أميركي، وطلبت لجنة الانضباط من النصر دفع 3150 دولارا أمريكيا لسوء سلوك الفريق، مع إيقاف محسن الحارثي، مدير فريق النصر، لمدة 5 مباريات مع دفع غرامة تبلغ 5 آلاف دولار، كما قررت اللجنة معاقبة النصر بدفع 4500 دولار أميركي لتوجه أعضاء الفريق إلى الحكام بعد صافرة النهاية بطريقة عدوانية، وفرضت 10 آلاف دولار على البرازيلي جوليانو لعدم حضوره المقابلة الإعلامية السريعة بعد اللقاء، بالإضافة إلى 12 ألفا و500 دولار إلى النادي جراء عدم تواجد لاعب في مقابلة إعلامية سريعة أيضا.

ووجهت لجنة الانضباط الآسيوية عدة عقوبات إلى الأهلي بخصوص مباراتي الفريق أمام الهلال في ثمن النهائي، وحول أحداث لقاء الذهاب، فرضت اللجنة غرامة قدرها 14000 دولار أمريكي لإلقاء الجماهير (شرائط ورقية) في أوقات مختلفة أثناء المباراة، وطلب من الأهلي دفع 1500 دولار أميركي بسبب عدم قيام اللاعبين بمصافحة اللعب النظيف بعد المباراة.

وطلب من النادي الأهلي أيضا دفع غرامة قدرها 1750 دولارا أميركيا، لتأخر نزول الفريق بين شوطي مباراة الإياب، بالإضافة إلى 12 ألف دولار بسبب إلقاء الجماهير لحوالي 27 كوبا من البلاستيك بعد اللقاء أمام الهلال، بجانب 25 ألف دولار أميركي، لعدم مرور الوفد الرسمي للفريق عبر المنطقة الإعلامية المختلطة بعد اللقاء.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي عقوبة واحدة ضد الهلال كانت في مباراة الإياب أمام الأهلي، حينما قام جمهور الفريق بإلقاء "مشاعل" قبل بداية المباراة، وطلب من الهلال دفع 65 ألف دولار أميركي.