صحافي بريطاني يوضح آلية مونديال الأندية في الصين

أكد الصحفي البريطاني روب هاريس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" يسعى إلى وضع بصمته على مونديال الأندية كما فعل في كأس العالم للمنتخبات، في إشارة إلى مونديال الأندية بشكله الجديد.

وقال هاريس في حديثه لـ"في المرمى": خطة فيفا الكبرى هي تغيير منافسة كأس العالم للأندية، ليترك الاتحاد الدولي بصمته على مونديال الأندية على غرار مونديال المنتخبات، وتود الأندية الكبرى المشاركة في كأس العالم للأندية خاصة وأن المردود المالي سيكون كبيراً ولكن تهديد دور أبطال أوروبا في عام 2024 هو ما تقف ضده الأندية الأوروبية.

وأضاف هاريس: القرار الرئيسي يعود للاتحاد الأوقيانوسي خاصة وأنه لا يضمن مشاركته بعد وهو الأمر نفسه بالنسبة للصينيين، الأندية ستلعب في 8 مجموعات وأغلبها أوروبية وفي حال تواجد أكثر من ناد في مجموعة واحدة، ستصعب المنافسة بالنسبة للأندية القادمة من القارات الأخرى.