باكس يفسد الظهور الأول لشراكة هاردن ووستبروك مع روكتس









اسماء السيد - انتفض ميلووكي باكس في الربع الأخير لينتزع فوزا مثيرا 117-111 من مستضيفه هيوستون روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية ويفسد الظهور الأول لشراكة راسل وستروك وجيمس هاردن مع صاحب الأرض.

وانتقل وستبروك إلى روكتس قادما من أوكلاهوما سيتي ثاندر في الصيف الماضي لينضم إلى زميله السابق هاردن.

وفي مباراة شهدت مواجهة بين آخر ثلاثة فائزين بجائزة أفضل لاعب في البطولة خرج يانيس أنتيتوكومبو متفوقا على ثنائي روكتس على الرغم من أنه لم يكمل المباراة بسبب ارتكاب ستة أخطاء شخصية.

وجاءت بداية روكتس قوية وتقدم بفارق 13 نقطة في الربع الأول الذي أنهاه لصالحه 30-23.

ولم يتراجع أداء صاحب الأرض وواصل تفوقه على باكس وصيف بطل القسم الشرقي في الموسم الماضي ليتفوق 66-50 بنهاية الشوط الأول.

وظل الفارق في صالح روكتس في بداية الربع الثالث لكن باكس بدأ انتفاضته.

وقلص الفريق الضيف النتيجة إلى 87-78 في نهاية الربع الثالث.

وسجل باكس 13 نقطة مقابل أربع لروكتس لينتزع التقدم لأول مرة في المباراة بنتيجة 91-90.

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وتحمل وستبروك عبء إبقاء روكتس في المباراة إذ سجل 12 من بين 13 نقطة لفريقه بعد ذلك وسط أداء هجومي سيء من هاردن.

ولم يتأثر باكس بخروج أنتيتوكومبو بفضل تألق ويسلي ماثيوز وكريس ميدلتون وبروك لوبيز لينتزع فوزا مثيرا.

ورغم خروجه قبل ست دقائق من النهاية حقق أنتيتوكومبو ثلاثة أرقام مزدوجة إذ سجل 30 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

وأضاف ماثيوز 14 نقطة لباكس مقابل 14 لزميله البديل إرسان إيلياسوفا.

وأنهى هاردن المباراة مسجلا 19 نقطة لكن بفضل تسجيل 14 رمية حرة إذ قدم أداء سيئا في التصويبات بعيدة المدى بعدما نجح في محاولتين من 13 على السلة من بينها رمية ثلاثية واحدة ناجحة.

وتصدر وستبروك قائمة مسجلي روكتس برصيد 24 نقطة من بينها 16 نقطة في الربع الأخير كما استحوذ على 16 كرة مرتدة.

لكن وستبروك وهاردن قدما أداء جيدا في صناعة اللعب لزملائهم برصيد 21 تمريرة حاسمة منها 14 لهاردن.

وسيحاول روكتس استعادة توازنه سريعا عندما يستضيف نيو أورليانز بليكانز يوم السبت فيما سيخوض باكس مباراته الأولى على ملعبه في اليوم ذاته ضد ميامي هيت.