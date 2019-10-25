شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الشمس ودياً غداً بعد اعتذار إسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ودية غداً أمام نادى الشمس على ملعب الأخير، بعد اعتذار فريق إسكو عن المواجهة لارتباطهم بمباراة فى الدوري التمهيدى لكأس مصر.

ويضم منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين 24 لاعبا هم: حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

ويختتم منتخب الشباب معسكره يوم 29 أكتوبر الجاري بمواجهة نادي طنطا و دياً، بعد خوض وديتين أمام أبو قير انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 ، ثم الفوز على إيروسبورت 2 / 1.