شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ثريا محمد بطلة سلة الأهلى: بحب الحواوشى والرياضة أهم حاجة بحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. ثريا محمد لاعبة الأهلى نجمة اليوم هى ثريا محمد لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى وكان معها الحوار التالى... ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب الخروج مع أصحابى أكثر من أى شىء. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مش بعرف أطبخ ومعنديش وقت أتعلم أصلا، لكن بحب جدااااااا أكل الحواوشى Advertisements

ثريا محمد من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ عمرو دياب ومفيش أغنية محددة كلها أحلى من بعضها. لو مكنتيش رياضية كنتى تحبى تبقى أيه؟ أى رياضة، بس بالنسبة لى الرياضة أهم شىء، أنا أعمل فى أحد البنوك بجانب ممارستى للسلة.

لاعبة سلة الأهلى لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ أنا طبعا بتعاكس بس برضه مش برد خالص، لأن الرد مش تصرف صح. بتحبى الملابس الكاجوال أم الفورمال؟ بحب ملابس الكاجوال جدا ومناسبة لطبيعة ممارستنا للرياضة . تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير ذلك؟ أهم حاجة يكون بيشجعنى ومش عايز يفرض رأيه وخلاص طول ما أنا مميزة.

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