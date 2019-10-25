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شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء فى عمومية نادى طنطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي طنطا برئاسة فايز عريبي حالة من الهدوء خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادى، لمناقشة ميزانية الموسم المنقضى، إلى جانب مناقشة تعديل بعض البنود الداخلية الخاصة بالنادى والمعتمدة فى الجمعية العمومية.
ويشترط لاكتمال الجمعية العمومية لنادى طنطا حضور 2500 عضو من أصل 29404 أعضاء لهم حق التصويت.
ومن المقرر غلق باب التصويت فى عمومية نادى طنطا فى السابعة مساءً، وفى حال اكتمال النصاب يتم انعقاد العمومية ومناقشة بنود الاجتماع.
واستطاع فريق طنطا تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، ويحتل المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
كان طنطا قد تأهل لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم برفقة أسوان وإف سي مصر.
عمومية نادي طنطا
الجمعية العمومية نادي طنطا
عمومية نادي طنطا
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