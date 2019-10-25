شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة قوية بين نور وعلى فرج فى رحلة الدفاع عن لقب العالم للاسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت البطلة المصرية نور الشربينى رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم للاسكواش أمس، الخميس، بعدما تغلبت على منافستها راشيل شادويك بثلاثة أشواط نظيفة، لتتأهل الشربينى إلى دور الـ 32 ببطولة العالم التى تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل.

ودخل الثنائى حامل لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية للسيدات، فى مباراة تدريبية قوية، حيث تستعد الشربيني لاستئناف مباريات دور الـ 32 ببطولة العالم فى الوقت الذى يستعد على فرج لبطولة مصر الدولية للرجال التي تنطلق على هامش بطولة العالم اليوم.

وتمثل بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتى يبلغ قيمة جوائزها المادية 430 ألف دولار، الظهور الأول لنور الشربيني بعدما غابت البطلة المصرية عن المشاركة فى أول ثلاث بطولات بالموسم الجارى بسبب إصابة الركبة.

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فيما تبلغ جوائز بطولة الرجال 185 ألف دولار ويتنافس فيها أقوى اللاعبين في التصنيف العالمي، ومن المقرر أن يبدأ علي فرج منافسات هذه البطولة بداية من الدور الثانى الذي ينطلق غدا السبت فى الأهرامات.