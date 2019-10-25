الملاكم عبد الرحمن عرابى يتأهل إلى نهائى دورة الألعاب العسكرية فى الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الملاكم عبد الرحمن عرابى إلى نهائى وزن 81 كجم فى منافسات الملاكمة بدورة الألعاب العسكرية المقامة فى الصين بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 3 / 2 فى نصف النهائى. وضمن الملاكم عبد الرحمن عرابى ميدالية لمصر، الأربعاء، بعد تأهله إلى نصف نهائى منافسات وزن 81 كجم بالفوز على بكل كوريا الجنوبية 4/1 . وحصل عرابى مؤخرا على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت المغرب فى شهر أغسطس المنقضي. ويستعد منتخب الملاكمة لخوض منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة والمحدد لها شهر فبراير المقبل فى السنغال و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

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