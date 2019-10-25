شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف الحكم الصادر لصالحه ضد اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة النادي الأهلي استئناف الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم المصرى لمصلحة القلعة الحمراء ضد اتحاد كرة القدم، وتغريم الأخير 150 ألف جنيه تعويضاً عما لحق بالنادى من أضرار نتيجة عدم التزام الاتحاد بمواعيد جدول الدورى المعلن عنه موسم 2018ــ2019، وكذا عدم حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، وعدم مراعاة الفاصل الزمنى بين المباريات لكل الأندية على حد سواء، عندما قام الأهلي بأداء مبارياته المؤجلة كل 72 ساعة، فى حين لم يتم ضغط المباريات المؤجلة لبعض الأندية الأخرى على نفس النحو.
وأقام النادي الاهلي الموسم الماضي دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم المصرى، مطالباً بتصحيح المسار، وإصدار ما يوجب إلزام اتحاد الكرة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية وانتظام جدول المسابقة دون تأجيلات أو تعديلات غير مبررة.
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