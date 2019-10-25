شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فايز يتحدث عن والد الطفل أدهم الكيكى قبل مباراة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود فايز ، مدرب منتخب مصر السابق، صورة للمشجع الزملكاوى والد أدهم الكيكى، الطفل الذى وافته المنية قبل مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال الشهر الماضى، أثناء حضوره لقاء الزمالك أمام جينيراسيون أمس بدون نجله.

وعلق فايز على الصورة قائلا، "هيفضل يروح لوحده.. هيحب المكان اللى (كان) بيحبه ابنه.. نفس الأب بس تحس ملامحه عجزت عشرين سنه.. ممكن مع الوقت (يتناسى) حزنه..!! بس هيفضل مكان ابنه فى المدرج ذكرى جميله علشان (كان) بيشوف فيه فرحته البريئة .. واختتم فايز تعليقه.. الله يرحمك يا أدهم وجعتنا كلنا.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز 3 / 2 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، أحرز للاهلي جونيور أجايي هدفين و حسين الشحات هدف ، بينما أحرز للزمالك محمود علاء هدفين من ضربتي جزاء.