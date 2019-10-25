ماذا قال وائل جمعة لمحمد محمود بعد صدمة الصليبى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على مساندة محمد محمود لاعب الاهلى بعد تأكد إصابته بالرباط الصليبى.
وكتب وائل جمعة عبر تويتر، "ألف سلامة عليك يا محمد، هترجع أقوى من الأول بإذن الله.. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا".
ألف سلامة عليك يا محمد هترجع أقوى من الأول بإذن الله.
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