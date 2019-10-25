شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من نادى المائة هدف.. ماذا قدم الإسماعيلى فى البطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الهدفان سجلهما الناميبى المتألق بنسون شيلونجو ليصبح الفريق على أعتاب الــ100 هدف خلال مشاركاته بالبطولات العربية ، بعدما سجل 98 هدفا حتى الآن.

وخاض الإسماعيلى خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 61 مباراة ، فاز فى 31 مباراة وتعادل في 17 لقاء وخسر 13 مواجهة وسجل 98 هدفا ومنيت شباكه بـ56 هدفا.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.