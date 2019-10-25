شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع ببطولة دوري اأبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ووفقًا للحساب الرسمي لدوري الأبطال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي، توج بالجائزة هذا الأسبوع.

وتمكن ستيرلينج من تسجيل 3 أهداف لفريقه أمام أتالانتا، الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتمكن ستيرلينج خلال المنافسة على لقب لاعب الأسبوع من التفوق على كلاً من باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، وألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.