شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية.. روما يوقع مع لاعباً من الثلاجة لسد النقص في وسط الملعب والان مع التفاصيل

يتجه نادي روما الإيطالي في خطوة مفاجئة، للتوقيع مع لاعب الوسط الإنجليزي "جاك رودويل".

حيث ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في نادي روما في غضون 48 ساعة تمهيداً للتوقيع معه

ولا يرتبط اللاعب بأي ناد خلال الوقت الحالي بعد إنتهاء تعاقده مع نادي بلاكبيرن الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" منذ الصيف الماضي.

Advertisements

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن روما سيضع اللاعب في فترة إختبار لتحديد القرار النهائي لضمه.

وبرز رودويل في بداية مسيرته مع نادي إيفرتون الإنجليزي، مما دفع قطبي مدينة مانشستر للدخول في حرب للتعاقد معه قبل أن يظفر به السيتي في عام 2012، لكنه لم يقدم المأمول منه مع السيتي.

ذهب اللاعب لمدة خمس سنوات مع سندرلاند وهبط مع الفريق للدرجة الأولى ومنها للدرجة الثانية.

وضربت الإصابات خط وسط روما بعد إصابة الثنائي بيليجريني وبريان كريستانتي، مما دفع إدارة الجيالوروسي للبحث عن بديل.