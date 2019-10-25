الامارات | بالفيديو.. شاهد الوضعية المزرية التي ترك فيها برشلونة غرفة تبديل الملابس في براغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد الوضعية المزرية التي ترك فيها برشلونة غرفة تبديل الملابس في براغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم لقطات فيديو قالت إنها تخص الحالة المزرية التي ترك فيها لاعبو برشلونة غرفة تبديل الملابس باستاد سينوبو، معقل نادي سلافيا براغ التشيكي. ويظهر الفيديو تناثر القمامة في كل مكان، وأكوام من الأزبال. يذكر أن برشلونة فاز على سلافيا براغ 2-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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