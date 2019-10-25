شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: توقف الدوري فرصة لترتيب الأوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عصام مرعي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن هدف الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، كان التأهل وقد حقق الهدف، رغم الظروف التي واجهت الفريق وأدت إلى إعادة اللقاء.

وأضاف «مرعي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «الزمالك واجه ضغطًا عصبيًا، وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب، وأدى إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب، ولكن في النهاية تأهل لدور المجموعات الأفريقي”.

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كما أشار مدرب الزمالك إلى أن «المباراة كانت مشحونة، ويسودها التوتر، والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين، ونجحنا في إحراز هدف وأهدرنا ركلة جزاء، وأجرينا تغييرات اضطرارية».

وأوضح «مرعي» أنه كان هناك تفكير في الدفع بمصطفى فتحي لتنشيط الناحية اليمنى، ولكن جاءت مفاجأة إصابة محمد عواد فتم التراجع عن نزوله وتم الدفع بخالد بوطيب، لتأمين خط الوسط.

ووصف «مرعي» الحارس محمد عواد بأنه كان نجم المباراة، وقدم أداءً مميزًا، مشددًا على أن فترة توقف الدوري الممتاز ستكون فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء وإعادة ترتيب الأوراق وتجهيز اللاعبين.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على حساب بطل السنغال، بعد الفوز عليه بهدف نظيف في لقاء الإياب بدور الـ 32 للبطولة.