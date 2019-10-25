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محمد محمود يسافر ألمانيا خلال أيام لإجراء جراحة الصليبي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود، لاعب الفريق، سوف يغادر إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب يمتلك تأشيرة ألمانيا وتشهد الساعات المقبلة التنسيق مع الجانب الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء الجراحة للاعب بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن محمد محمود لاعب الفريق غادر مران الفريق أمس الأول متأثرا بإصابته، حيث أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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