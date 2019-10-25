شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، الأحد؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا السبت، في ظل البرنامج الذي وضعه المدير الفني.
يذكر أن الأهلي يستعد لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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