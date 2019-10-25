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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة إنجليزية .. روما يوقع مع لاعباً من الثلاجة لسد النقص في وسط الملعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
يتجه نادي روما الإيطالي في خطوة مفاجئة، للتوقيع مع لاعب الوسط الإنجليزي "جاك رودويل".
حيث ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في نادي روما في غضون 48 ساعة تمهيداً للتوقيع معه
ولا يرتبط اللاعب بأي ناد خلال الوقت الحالي بعد إنتهاء تعاقده مع نادي بلاكبيرن الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" منذ الصيف الماضي.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن روما سيضع اللاعب في فترة إختبار لتحديد القرار النهائي لضمه.
وبرز رودويل في بداية مسيرته مع نادي إيفرتون الإنجليزي، مما دفع قطبي مدينة مانشستر للدخول في حرب للتعاقد معه قبل أن يظفر به السيتي في عام 2012، لكنه لم يقدم المأمول منه مع السيتي.
ذهب اللاعب لمدة خمس سنوات مع سندرلاند وهبط مع الفريق للدرجة الأولى ومنها للدرجة الثانية.
وضربت الإصابات خط وسط روما بعد إصابة الثنائي بيليجريني وبريان كريستانتي، مما دفع إدارة الجيالوروسي للبحث عن بديل.
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