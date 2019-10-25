اتحاد أمريكا الجنوبية يتمسك بإقامة نهائي ليبرتادوريس في تشيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، كونميبول، عن تمسكه بإقامه نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس 2019 في تشيلي.



سبب رفض إقامة المباراة في تشيلي

جاء سبب رفض عدم لعب المباراة في تشيلي، أن هناك إحتجاجات عنيفة تشهدها البلاد، وأدت لمقتل 18 شخصاً حتى الآن.

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طرفي نهائي كأس الليبرتادوريس

ومن المقرر أن يواجه فريق ريفيربليت نظيره فلامينجو، في نهائي كأس الليبرتادوريس يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، على ملعب تشيلى الوطنى بالعاصمة سانتياجو.

حبث ذكر الاتحاد على حسابه الرسمي بتويتر، أنه مازال يريد بإقامة أول نهائي في تاريخ البطولة من مباراة واحدة على الملعب الوطني في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وأتم الاتحاد قراره بأن قوات الأمن منشغلة باستعادة النظام والحياة الطبيعية في تشيلي.