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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة قوية لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة موجعة بعد تأكد إصابة المدافع الأوكراني "أوليكسندر زينتشينكو" في ركبته اليمنى وحاجته لإجراء جراحة على مستوى الركبة.
وأعلن طبيب الفريق "رامون كوجات" أن اللاعب سيذهب لبرشلونة لإجراء عملية جراحية دون الكشف عن مدة غيابه.
وكان صاحب الـ 22 عاماً قد غاب عن مبارتي الفريق السابقتين ضد كرستال بالاس في الدوري وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.
وكان جوارديولا قد تلقى صدمة أخرى عقب مباراة أتالانتا بغياب لاعب الوسط رودري الذي تأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.
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