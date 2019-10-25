شكرا لقرائتكم الإسماعيلى: لا عقوبات على النامبيبى شيلونجو بعد احتفاله أمام الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بالجهاز الفنى للإسماعيلى، أن ناديه لن يوقع عقوبات على النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق بعد احتفاله الغريب بهدفيه فى شباك الجزيرة الإماراتى .

وكشف نفس المصدر: "أن شيلونجو مستاء من عدم إشراكه فى المباريات بصفة مستمرة منذ تولى ميودراج مهمة تدريب الفريق ومع نجاحه فى تسجيل هدفين فى شباك الجزيرة الإماراتى، أراد أن يؤكد أنه الأفضل للظهور بشكل أساسى وهو تصرف لم يخرج عن نطاق التعبير المسموح به ولا يستحق العقوبة ".

وتألق شيلونجو بشكل لافت للنظر حيث سجل هدفين وحرمه القدر من تسجيل هدف ثالث بعد تصدى العارضة.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.