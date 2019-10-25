شكرا لقرائتكم تعرف على أول قرار للإسماعيلى بعد اعتذار محمد فوزى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالنادى الاسماعيلى أن صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى، تقبل اعتذار محمد فوزى حارس مرمى الفريق، الذى أعلنه عبر صفحته على فيس بوك الخميس مع إصراره على تطبيق العقوبة على فوزى وزميله عماد حمدى ولكن بطريقة أخرى .

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن المنياوى قرر أن تكون عقوبة اللاعبين غير معلنة فى وسائل الإعلام، للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما بعد أن أقر اللاعبان بخطائهما، ولكن مدير الكرة اشترط أن ينتظم الثنائى فى التدريبات الانفرادية التى أخطرهما النادى بموعدها والمقرر لها بداية من غد السبت .

ووجه محمد فوزى حارس مرمى النادى الإسماعيلى رسالة اعتذار لمسئولى ناديه عبر صفحته على فيسبوك، بعد الأحداث التى وقعت خلال اليومين السابقين قبل مباراة الدراويش أمام الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية، والتى انتهت بفوز أصحاب الزى الأصفر بهدفين نظيفين .

وغادر فوزى معسكر الفريق غاضبا عقب خروجه من قائمة المباراة، رافضا محاولات زملائه بالبقاء فى المعسكر، ودخل فى صدام مع صبرى المنياوى مدير الكرة الذى رفض خروج اللاعب للمعسكر ليلة المباراة.

وكتب فوزى فى صفحته على الفيس بوك:

بسم الله الرحمن الرحيم

«والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين»

صدق الله العظيم

اعتذر للنادى الإسماعيلى العظيم

اعتذر لجمهور الإسماعيلى العظيم

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اعتذر لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان

اعتذر للكابتن صبرى المنياوى

اعتذر لمستر ميودراج يسيتش

اعتذر للكابتن سعفان الصغير

اعتذار لكل أفراد الجهاز الفنى والادارى والطبى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى

اعتذر لزملائى لاعبى النادى الإسماعيلى

أتقدم باعتذار عن ما بدر منى تجاه كل المذكورين لما بدر من شخصى قبل مباراة الجزيرة الإماراتى المهمة فى البطولة العربية، نظرا لقلة خبراتى فى التعامل مع مثل هذه المواقف.

وأؤكد على إننى لما أقصد الإساءة نهائيا بل جاءت تصرفاتى بسبب غيرتى على اسم ومكانة النادى الإسماعيلى وطموحى فى المشاركة دوما مع الفريق وتحقيق الانتصارات، التى تنتظرها جماهير الإسماعيلى العظيمة فى كل ربوع الأرض.

ومن منطلق إيضاح الأمور أؤكد أن التعامل معى من كل أفراد المنظومة تعامل إنسانى محترم خاصة من أفراد الجهاز الفنى وتحديدا الكابتن سعفان الصغير الذى بمثابة الأب الروحى لى وشقيقى محمد مجدى نجم مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى الذى أدى واجبه كما يجب أن يكون، وظهر بمستوى يؤكد أن حراسة المرمى فى النادى الإسماعيلى بخير بوجود أيضا أشقائى أيمن رجب ومحمود عبد المنصف وكمال السيد.

آمُلُ أن يقبل الجميع اعتذارى وأتعهد أمام الله وأمامكم أن لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وأن يكون كل تركيزى فى التدريبات والمباريات من أجل تحقيق بطولة لنادينا الحبيب ولجماهيرنا العظيمة.

وكان محمد فوزى وعماد حمدى قد طلبا من صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق الخروج من المعسكر والمبيت فى منازلهم الاثنين الماضى بسبب وجود زوجاتهم فى الإسماعيلية ولم يرد مدير الكرة على طلبهم سواء بالقبول والرفض وهو الأمر الذى اعتبره اللاعبان بمثابة الموافقة ليقرر كل منهما حزم حقائبه والخروج من المعسكر، وعند عودتهم مساء الثلاثاء فوجئ كل منهما بخروجه من قائمة المباراة وسط ثورة غضب عارمة من المدرب الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق ليحاول اللاعبان توضيح موقفهما ولكن دون جدوى لاسيما بعد أن أكد مدير الكرة أنه لم يوافق على خروجهم وأنهم غادرا المعسكر دون رغبته، ولم يستعيد محمد فوزى حارس مرمى الاسماعيلي مكانه فى عرين الدراويش منذ طرده فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى، بينما يغيب عماد حمدى عن مباريات الفريق منذ انطلاق المسابقة بسبب رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء.