شكرا لقرائتكم حسام عاشور يتعافى من إصابة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لفريق الأهلى، أن حسام عاشور كابتن الفريق تعافى من الإصابة بكدمة فى ركبته، موضحاً أن عاشور شارك فى تدريبات الكرة أمس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجى وتأهيلى استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وحصل فريق الأهلى على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا، ويستأنف المران بعد غدٍ الأحد وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

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رفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر فكرة خوض مباريات ودية قبل المعسكر الخارجى الذى سيُقيمه الفريق خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل لخوض معسكر إعداد مصغر استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

أضاف أن الفريق سيكتفى بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية فى الموعد السابق ذكره، موضحاً أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.

قرر الجهاز الفنى للأهلى إقامة معسكر خارجى للفريق سيكون فى الإمارت بنسبة 90 % ويستمر المعسكر الخارجى لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.