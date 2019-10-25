شكرا لقرائتكم شيتوس يطمئن الجماهير على حالته الصحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكتب شيتوس عبر تويتر : " اللهم لك الحمد والشكر ، أنا بشكر كل اللي سأل عليا تليفونياً أو قام بزيارتي أو دعا لي برسالة شفاء ، والحمد لله أنا في نعمة من ربنا".
وانضم وائل رياض لصفوف الاهلى فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.
وتمتع صاحب الـ166 سم بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية التى تسحر الجماهير، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.
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