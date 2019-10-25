انتهاء أزمة «شارة قيادة المنتخب».. محمد صلاح لم يطلبها ويتمسك بمنحها للأقدم في الفريق

الموجز

أنهى مسئولو المنتخب الوطني أزمة شارة قيادة المنتخب، بعدما تم الاتفاق على منحها للأقدم في صفوف الفريق.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل منتخب مصر قوله إن محمد صلاح لم يطلب الحصول على شارة القيادة للمنتخب، وأن منحه الشارة جاء كنوع من التكريم لإنجازات اللاعب من قبل اتحاد الكرة والمنتخب بعد حصوله على المركز الثالث والرابع كأفضل لاعب فى العالم.

وأضاف المصدر أن فكرة منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب جاءت من قبل جهاز المنتخب، مشيراً إلى أن اللاعب يفضل استمرار منح الشارة للاعب الأقدم فى صفوف الفراعنة خلال المعسكرات المقبلة.

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وكان مدير منتخب مصر قد عقد جلسة مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، الذي اعتذر عن عدم التواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه فى شهر نوفمبر فى حالة عدم حصوله على شارة القيادة بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

عقد محمد بركات مدير منتخب مصر مع أحمد فتحى لطلب منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وهو ما تحفظ عليه فتحى خلال الجلسة وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم وفى حالة عدم الحصول على شارة القيادة فإنه يعتذر عن التواجد فى المعسكر المقبل وأكد أن هذا الأم ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه إلى جانب أن هذا هو النظام المتبع فى المنتخب المصري.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض معسكر فى 1 نوفمبر المقبل، استعداداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبيريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة، قبل السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.