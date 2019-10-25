الكونميبول: نهائي كأس ليبرتادوريس سيقام في سانتياجو رغم الشغب









اسماء السيد - قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الجمعة إن نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية سيقام الشهر المقبل في سانتياجو كما هو مخطط له من قبل رغم أعمال الشغب التي ضربت العاصمة التشيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الكونميبول عبر حسابه على تويتر اليوم "نؤكد من جديد التزامنا بالاحتفال بإقامة مباراة نهائية واحدة لكأس ليبرتادوريس للأندية في الاستاد الوطني في سانتياجو يوم 23 نوفمبر المقبل".

وقال اليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول لمحطة مونومينتال الإذاعية في باراجواي حيث مقر الاتحاد القاري إن سانتياجو لا تزال مقرا للمباراة النهائية بين فلامنجو البرازيلي وريفر بليت الأرجنتيني.

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وقال دومينجيز في إشارة إلى الاحتجاجات العنيفة التي هزت المدينة لعدة أيام "سيتعافون مما يحدث حاليا".

وكشف موقع الكونميبول عن تفاصيل شراء تذاكر المباراة وأعلن أنه سيتم تخصيص 12500 تذكرة لجماهير كل فريق.

وبدأت الاحتجاجات التي قادها الطلاب قبل أسبوعين بسبب رفع أسعار المواصلات العامة ما أدى إلى اعتقال أكثر من 6000 شخص ومقتل 16 على الأقل في واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا وثروة.