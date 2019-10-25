مدرب الزمالك: الضغوط العصبية أثرت على الأداء أمام جنراسيون فوت









اسماء السيد - يرى عصام المدرب المساعد للزمالك أن الضغوط العصبية كانت سببا في تراجع الأداء أمام جنراسيون فوت السنغالي في إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم أمس الخميس وأكد أن فريقه حقق هدفه بالتأهل لدور المجموعات رغم الظروف التي أدت لإعادة اللقاء.

وفاز الزمالك 1-صفر بصعوبة على ضيفه جنراسيون فوت ليتأهل الفريق المصري إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وخسر الزمالك 2-1 ذهابا في السنغال واستفاد من الهدف الذي سجله مصطفى محمد خارج الأرض بعد أن سجل نفس المهاجم هدف الفوز أمس في القاهرة بلقاء إياب دور 32 الذي تأجل لعدة أسابيع.

وكان من المفترض أن يستضيف الزمالك لقاء الإياب نهاية الشهر الماضي لكن حدث خلاف بشان مكان إقامة المواجهة قبل أن يتدخل الاتحاد الافريقي ويعلن إقامتها في موعد جديد بالقاهرة وليس الاسكندرية.

وسينافس الزمالك ضمن مجموعة تضم مازيمبي بطل الكونجو الديمقراطية وزيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو أوجوستو الأنجولي.

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وأضاف مرعي لموقع الزمالك على الإنترنت اليوم الجمعة "الفريق واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب ليظهروا أقل من المستوى المطلوب. لكن في النهاية تأهلنا لدور المجموعات".

وأشار المدرب المساعد للزمالك إلى أن المباراة كانت "مشحونة وسادها التوتر" والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين.

وأضاف "نجحنا في إحراز هدف وأهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية".

وقال مرعي إن الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الفريق كان يفكر في الدفع بمصطفى فتحي لتنشيط الجهة اليمنى لكن إصابة الحارس محمد عواد أدت للدفع بخالد بوطيب لتأمين خط الوسط.

وتابع "محمد عواد كان رجل المباراة وقدم أداء مميزا. فترة توقف الدوري المحلي ستكون فرصة جيده لتصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين".

وتأجلت مباريات الدوري المصري إلى ما بعد نهاية كأس الأمم الافريقية للمنتخبات تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتستضيفها مصر الشهر المقبل.