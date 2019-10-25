شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ثلاث ميداليات فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت مصر ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى رياضتى المصارعة والتايكوندو، وذلك ضمن مشاركة لاعبى المؤسسة العسكرية فى دورة الألعاب العسكرية، التى تُقام فى مدينة (ووهان) بالصين، والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر الجارى، حيث تمكن اللاعب محمد إبراهيم السيد من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية فى المصارعة الرومانى فى وزن 67 ك، كما تمكنت اللاعبة نور أحمد حسين من تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية فى التايكوندو وزن تحت 46 كيلو، كما حصل اللاعب عبد الرحمن وائل أبو الخير على برونزية التايكوندو وزن 68 كيلو، بينما يواصل اللاعب محمد صلاح عرابى المنافسة على المراكز الأولى فى الملاكمة وزن 81 كجم بعد وصوله إلى الدور قبل النهائى.

يذكر أن لاعبى المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية، وساهموا فى رفع العلم المصرى عالياً فى كل المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.