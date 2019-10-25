شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ثلاث ميداليات فى دورة الألعاب العالمية العسكرية بالصين والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن لاعبى المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية، وساهموا فى رفع العلم المصرى عالياً فى كل المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
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