شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أول قرار للإسماعيلى بعد اعتذار محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالنادى الاسماعيلى أن صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى، تقبل اعتذار محمد فوزى حارس مرمى الفريق، الذى أعلنه عبر صفحته على فيس بوك أمس الخميس.

ووجه محمد فوزى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى ، رسالة اعتذار لمسئولى ناديه عبر صفحته على فيس بوك، بعد الأحداث التى وقعت خلال اليومين السابقين قبل مباراة الدراويش أمام الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية، والتى انتهت بفوز أصحاب الزى الأصفر بهدفين نظيفين .

وغادر فوزى معسكر الفريق غاضبا عقب خروجه من قائمة المباراة، رافضا محاولات زملائه بالبقاء فى المعسكر، ودخل فى صدام مع صبرى المنياوى مدير الكرة الذى رفض خروج اللاعب للمعسكر ليلة المباراة.

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