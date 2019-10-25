سوبر كورة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية المجموعة الأولى بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد فوزه المستحق أمام منافسه جينيراسيون بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. جاء الهدف بالخطأ من مدافع جينيراسيون بعد مزاحمة المهاجم الدولى مصطفى محمد ليخطف الهدف آهات الجماهير التى احتشدت بالمدرجات لمساندة الفريق لعبور المباراة الصعبة التى يمنى النفس فيها بالتأهل إلى الدور التالى من البطولة. وأجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا بإحدى الفنادق الكبرى فى القاهرة، وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين كبار أندية القارة الأفريقية. Advertisements وكان نادى الترجى الرياضى التونسى قد نجح فى تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين من البطولة، حيث توج باللقب فى الموسمين الماضيين على حساب ناديى الأهلى المصرى والوداد البيضاوى المغربي. بمعرفة تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا اضغط هنا

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