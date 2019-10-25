شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد تماثل حسام عاشور للشفاء من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي أن حسام عاشور، كابتن الفريق، تعافى من الإصابة بكدمة في ركبته، موضحاً أن عاشور شارك فى تدريبات الكرة أمس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا، ويستأنف المران بعد غدٍ الأحد، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

رفض الجهاز الفني للاهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فكرة خوض مباريات ودية قبل المعسكر الخارجي الذي سيُقيمه الفريق خلال شهر نوفمبر المقبل، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل لخوض معسكر إعداد مصغر استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره، موضحاً أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى إقامة معسكر خارجى للفريق سيكون في الإمارت بنسبة 90% ويستمر المعسكر الخارجى لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.