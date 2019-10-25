شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بيراميدز يرصدون كواليس السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نجوم فريق بيراميدز صورا خلال رحلة التوجه إلى تنزانيا من الطائرة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، فى ذهاب دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل .

ورصد نجوم بيراميدز كواليس الرحلة إلى تنزانيا، وأبرزهم عبد الله السعيد وأحمد ايمن منصور، فضلا عن مهدى سليمان حارس الفريق عبر صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

وتأجل سفر فريق بيراميدز إلى تنزانيا إلى اليوم بدلا من أمس الخميس بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد على وجون أنطوى ودودو الجباس.



مهدى سليمان حارس الفريق فى الطائرة



نجوم بيراميدز فى الطائرة



أحمد أيمن منصور و عبد الله السعيد



نجوم بيراميدز