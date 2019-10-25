شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاقب الإسماعيلى شيلونجو بعد هدفى الجزيرة الإماراتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للاسماعيلى أن ناديه لن يوقع عقوبات على النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق بعد احتفاله الغريب بهدفيه فى شباك الجزيرة الإماراتى .

وقال نفس المصدر لـ ”الخليج 365” : " شيلونجو مستاء من عدم إشراكه فى المباريات بصفة مستمرة منذ تولى ميودراج مهمة تدريب الفريق ومع نجاحه فى تسجيل هدفين فى شباك الجزيرة الاماراتى أراد أن يؤكد أنه الأفضل للظهور بشكل أساسى وهو تصرف لم يخرج عن نطاق التعبير المسموح به ولا يستحق العقوبة "

وتألق شيلونجو بشكل لافت للنظر حيث سجل هدفين وحرمه القدر من تسجيل هدف ثالث بعد تصدى العارضة.

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الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.