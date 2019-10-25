شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يرفض ضم بديل محمد محمود للأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عدم ضم لاعب بديل لمحمد محمود الذى تعرض لإصابة الرباط الصليبى مع النادى الأهلى، مؤكداً أن القائمة تضم 26 لاعباً وبطولة أمم أفريقيا 2019 تحتاج إلى 21 لاعباً فقط بناء على لائحة الكاف.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبى 27 لاعباً هم: فى حراسة المرمى عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحى و مصطفى شوبير و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعى و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقى و فى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدى و ناصر ماهر وأحمد حمدى، وفى خط الهجوم رمضان صبحى و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدى و مصطفى محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسى بعد إستبعاد محمد محمود للإصابة بالرباط الصليبى مع الأهلي.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر و مالى.